Из-за задержки рейса Дубай — Сочи пассажиру пришлось потратить 180 тысяч рублей

Предприниматель Иван Куриленко потратил 180 тыс. руб. на новые билеты после задержки рейса Дубай — Сочи. Как пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на пассажира, рейс, которым он с семьей собирался лететь на отдых, сначала задержали из-за технической неисправности, затем пассажиров пересадили на другой самолет, но и он оказался неисправен. В итоге господин Куриленко решил отказаться от услуг перевозчика и приобрести билеты другой авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По его словам, представители авиакомпании на месте отсутствовали, а пассажирам предложили лишь бесплатный ужин в виде бургера и колы. В соответствии с Федеральными авиационными правилами при задержке более шести часов в ночное время пассажирам должны предоставляться гостиница и трансфер, однако этого сделано не было, отмечает издание.

Теперь господин Куриленко намерен требовать компенсации за билеты и отель, а также рассматривает участие в коллективном иске, который готовят пассажиры.

«Ъ-Сочи» писал, что самолет прибыл в аэропорт Сочи в 8:42 2 февраля. Изначально борт должен был приземлиться в аэропорту курорта в 19:00 1 февраля.

Вячеслав Рыжков