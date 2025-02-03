Пермская фигуристка будет участвовать в Гран-при России

Пермская фигуристка Ксения Гущина в третий раз в карьере стала чемпионкой Санкт-Петербурга. Спортсменка чисто исполнила все технические элементы: двойной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип. После произвольной программы Ксения Гущина только подтвердила свое лидерство. По сумме двух выступлений она набрала мощнейшую сумму — 220,38 балла. Теперь фигуристка готовится принять участие в Гран-при России по фигурному катанию, соревнования вскоре пройдут в Красноярске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Гущина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ксения Гущина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ксения Гущина родилась в Перми. Здесь начала заниматься фигурным катанием, тренировалась под руководством Ольги Старцевой. В сезоне-2021–2022 начала выступать и среди взрослых спортсменов. В октябре 2021 года спортсменка стала бронзовым призером второго этапа Кубка России в Йошкар-Оле, на чемпионате России заняла 14-е место. Летом 2022 года переехала из Перми в Санкт-Петербург.