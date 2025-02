Бейонсе получила Grammy за лучший альбом года

Американская певица Бейонсе удостоилась музыкальной премии Grammy в категории «Лучший альбом года» за пластинку «Cowboy Carter». 67-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США прошла в Лос-Анджелесе.

В номинациях «Лучшая песня года» и «Лучшая запись года» победил американский рэпер Кендрик Ламар с песней «Not Like Us». Награду за лучшее поп-исполнение дуэтом или группой вручили певице Леди Гаге и музыканту Бруно Марсу за их песню «Die With a Smile».

Бейонсе в этом году была лидером по числу номинаций (11), ей принадлежит рекордное число номинаций за всю карьеру — 99. На сегодняшней церемонии Бейонсе также получила награду за лучший кантри-альбом.

В категории «Альбом года» помимо нее были представлены Тейлор Свифт («The Tortured Poets Department»), Билли Айлиш («Hit Me Hard And Soft»), Чаппелл Рон («The Rise And Fall Of A Midwest Princess»), Charli XCX («Brat»), Сабрина Карпентер («Short n' Sweet»), Джейкоб Кольер («Djesse Vol. 4»), Andre 3000 («New Blue Sun»).

