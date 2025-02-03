Высота снежного покрова в аварийном поселке достигает полутора метров

Пермский филиал «Россети Урал» опубликовал видео с места ремонтных работ по восстановлению электроснабжения в поселке Углеуральском (Губахинский округ). В поселке еще 1 февраля из-за гололедообразования на ЛЭП отключились линии, в результате около 1,5 тыс. человек остались без света.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Россети Урал Фото: Россети Урал

Энергетики сообщают, что сегодня утром продолжают фиксировать в Углеуральском «локальные технологические нарушения». Работы по восстановлению осложняют экстремальные погодные условия: на некоторых участках передвигаться возможно только на снегоходной технике, порой энергетики трудятся по пояс в снегу. Из-за большого снежного покрова дизель-электростанции перемещали с помощью тракторов. Высота снежного покрова здесь достигает 1,5 м, а толщина гололедно-изморозевых отложений на проводах — до 10 см в диаметре.

Вчера вечером минЖКХ сообщило о восстановлении электроснабжения котельных в Углеуральском по постоянной схеме. В энергокомпании предупреждают о возможных новых авариях на сетях в Углеуральском. «В Губахинском округе фиксируются сейчас осадки в виде дождя, которые вызывают новые образования гололедно-изморозевых отложений на проводах. Ситуация напряженная, но полностью контролируемая»,— заявили в компании.