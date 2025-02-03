Пермскому спортивному колледжу присвоят имя известного баскетболиста

Губернатор Дмитрий Махонин внес в заксобрание проект постановления о присвоении имени Сергея Белова колледжу олимпийского резерва. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Белов

Фото: Франк Вильягра, Коммерсантъ Сергей Белов

Фото: Франк Вильягра, Коммерсантъ

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» предлагается присвоить имя известного советского баскетболиста Сергея Александровича Белова. Ранее с такой инициативой обратился коллектив учреждения.

Сергей Белов — советский баскетболист, тренер, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, заслуженный работник физической культуры РФ, член Зала славы баскетбола. По его инициативе в 2009 году в колледже была открыта «Академия баскетбола», на базе которой впоследствии был основан профессиональный баскетбольный клуб «Парма». Выпускники академии продолжают спортивную карьеру в профессиональных клубах, успешно ведут тренерскую деятельность в Пермском крае и в России.

Депутаты рассмотрят законопроект на мартовском пленарном заседании.