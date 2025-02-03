«ЭКСО Проперти» получила разрешение на строительство медцентра на улице Пушкина

Компания «ЭКСО Проперти» получила разрешение на возведение лечебно-диагностического центра по ул. Пушкина, 30а. Как указано в реестре разрешений на строительство, разрешительная документация была выдана организации 19 ноября. Объект разместится на углу улиц Пушкина и Максима Горького, на двух земельных участках суммарной площадью 1,2 тыс. кв. м.

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Проект возведения медицинской клиники «ЭКСО Проперти» на ул. Пушкина, 30а, в 2023 году получил от краевых властей статус «приоритетный инвестпроект». Это дало обществу право получить один земельный участок под строительство без торгов. Организация задействует в проекте еще один участок, находящийся у нее в собственности. Сначала в здании собирались открыть центр исследования мозга, но позже концепция сменилась. В центре решили оказывать стоматологические услуги, лечить ЛОР-заболевания и восстанавливать волосяной покров головы.

Весной прошлого года «ЭКСО Проперти» увеличила размер инвестиций в строительство с 80 до 320 млн руб. Возведение медицинской клиники планируется завершить до 2026 года.