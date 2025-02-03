Краевые власти взыскивают с бывшего концессионера центра для одаренных детей арендную плату за участок под стройку

Краевое минимущество обратилось с иском в суд к ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей». Как указано в материалах дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, исковое заявление было подано ведомством в январе 2025 года. Министерство взыскивает с ответчика — бывшего концессионера пермского центра поддержки одаренных детей 60 тыс. руб. Из них 56,2 тыс. руб. являются задолженностью по арендной плате за некий участок за период с 1 октября по 31 декабря 2024 года и 3,7 тыс. руб. пени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Какой конкретно участок арендовало ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей», не раскрывается, но известно, что договор аренды был заключен 30 октября 2023 года. Суд возвратил исковое заявление.

В краевом минимуществе пояснили, что взыскивают с ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей» задолженность по договору аренды за 2024 год за владение и пользование земельным участком по улице Академика Королева. «МИГД тщательно контролирует своевременность оплаты в соответствии с действующим законодательством и своевременное пополнение бюджета»,— подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей» являлось инициатором строительства центра для одаренных детей в Перми. В районе студенческого городка ПНИПУ, на ул. Академика Королева, 13, компания собиралась возвести центр на 200 детей. Участок для объекта в 3,5 га принадлежал Пермскому краю. Концессионное соглашение заключили в сентябре 2023 года. Компания-концессионер контролировалась Отто Сопроненко, который с помощью механизма ГЧП через другую компанию строил в Прикамье и других регионах школы. Весной 2024 года Отто Сопроненко задержали в Новосибирске по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Концессию с организацией бизнесмена пермские власти расторгли, решив строить центр для одаренных детей по адресной инвестпрограмме Пермского края.