Пермский алкозавод готов выкупить акции по 17,5 тыс. рублей за штуку

АО «Бастион» (до 2017 года «Уралалко») объявило о проведении внеочередного собрания акционеров. Как следует из сообщения, совладельцам компании предлагается одобрить некую сделку. В документе указывается, что акционеры, которые проголосуют против этого или воздержатся от участия в голосовании, в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» могут потребовать выкупа обществом всех принадлежащих им акций. Стоимость одной обыкновенной акции оценена в 17,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Бастион» занимается производством алкогольной продукции. Предприятие было создано на базе Пермского винодельческого завода, основанного в 1942 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании по итогам 2023 года составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 78 млн руб. 99,88% акций АО принадлежит ПАО «Новбаев Групп».

Стоит отметить, что на основании ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» требовать выкупа акций обществом их владельцы могут только в нескольких случаях. Один из них — это несогласие с крупной сделкой, предметом которой является имущество, если его стоимость превышает 50% балансовой стоимости активов общества. По итогам 2023 года балансовая стоимость активов АО «Бастион» составляла 7,66 млрд руб. Если исходить из этой цифры, то сделка касается имущества стоимостью более 3,83 млрд руб.