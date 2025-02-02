Прикамские вузы заняли высокие места в рейтинге Роспатента

Пермский политех (ПНИПУ) и Пермский классический университет (ПГНИУ) вошли в число лучших высших учебных заведений по количеству поданных заявок в федеральную службу по интеллектуальной собственности. Как сообщают пресс-службы вузов, ПГНИУ занял в рейтинге четвертое место среди всех вузов страны, ПНИПУ — двенадцатое. Пермский университет по этому показателю стал первым среди национальных исследовательских вузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Одна из разработок политеха вошла в топ-10 лучших студенческих изобретений, которые получили патенты в 2023–2024 годах. Студенты разработали установку, которая позволяет исследовать стойкость конструкций из металла или сплавов, находящихся в агрессивных средах.