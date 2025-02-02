Владелец «Волгонефти-239» рассказал о состоянии оставшихся танкеров этой серии

Представитель ЗАО «Волгатранснефть», которой принадлежал затонувший в Черном море танкер «Волгонефть-239», рассказал, что у компании остался только один не требующий ремонта танкер этой серии. Его слова приводит «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Танкеров это серии осталось пять — три в ремонте, два — в навигации, из них один танкер сейчас в Керчи — аварийный, скорее всего, там и будет ремонтироваться»,— сказал агентству неназванный представитель компании. Он добавил, что единственный танкер, которому не требуется ремонт, находится на реке Дон. Те судна, которые не могут двигаться сейчас, дождутся открытия навигации, чтобы дойти до судоремонтных заводов, сказал собеседник.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря. По данным судовладельца, «Волгонефть-239» переломился по миделю в районе третьего-четвертого танков (отсеки хранения топлива), после чего затонул. В конце января специалисты приступили к демонтажу кормовой части танкера. Предполагается, что работы будут завершены до 31 марта.

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