Демонтаж кормовой части «Волгонефти-239» завершат до 31 марта

Минтранс сообщил о начале работ по демонтажу кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель в районе мыса Панагия. Полностью демонтировать кормовую часть планируется до 31 марта, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на заседании правкомиссии.

О завершении работ по откачке нефтепродуктов из резервуаров танкера Виталий Савельев отчитался 25 января: специалисты откачали более 1,4 т мазута и более 2,6 т водомазутной смеси. После этого специалисты подготовили танкер для демонтажа: провели замывку, дегазацию и вентиляцию грузовых танков, а также укрепили насыпь вокруг судна. На насыпи сформировали технологическую площадку, на которой разместят подъемный кран и спецтехнику.

Танкер режут на части с помощью электрогазосварочного и гидравлического оборудования. Сейчас срезано уже 12 метров переходного мостика (часть танкера, находящаяся ближе всего к берегу). Внутри судна одновременно с работами по демонтажу удаляют части внутренней отделки жилых помещений и мебель. Также демонтируют оборудование в машинном отделении. Всего на борту сейчас работают 11 резчиков и 6 членов экипажа.

До крушения в Керченском проливе у «Волгонефти-239» было восемь танков, в кормовой части осталось четыре. Носовая часть с другими четырьмя танками затонула неподалеку от района якорной стоянки танкера во время шторма на глубине 17–23 м. Ее также планируют поднять до 31 марта.

Полина Мотызлевская