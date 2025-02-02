«Роснано» взаимодействует с силовиками по делу бывших топ-менеджеров

Директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов сообщил, что компания сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании злоупотреблений бывших топ-менеджеров. Так он прокомментировал аресты экс-руководства.

«Компания активно взаимодействует с правоохранительными органами, а также предпринимает своевременные меры по недопущению нарушений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности»,— сказал господин Фролов ТАСС.

«Роснано» считает, что происходящее с экс-руководством является следствием выявленных искажений финансовой отчетности. Господин Фролов отметил, что из-за искажения документов новому руководству пришлось принимать инвестиционные решения «на фоне недостаточности имущества и риска неисполнения обязательств перед кредиторами». Компании удалось погасить основную часть исторического долга за счет собственных средств, полученных от роста портфеля на 30%.

Мещанский райсуд Москвы ранее арестовал бывших заместителя руководителя ООО «УК "Роснано"» — исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову. Уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Подробнее — в материале «Ъ» «В "Роснано" злоупотребили с цифрой».