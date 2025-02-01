Суд отправил в СИЗО экс-замглавы правления «Роснано» Подольского

Мещанский суд Москвы отправил под арест второго топ-менеджера «Роснано» Бориса Подольского, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По решению суда срок ареста установлен на месяц и 28 суток, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

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31 января МВД сообщило о задержании трех бывших топ-менеджеров «Роснано» — помимо господина Подольского были задержаны управляющий директор по финансам компании Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова. По версии следствия, в 2017 году в «Роснано» исказили данные в финотчестности и тем самым ввели в заблуждение акционера — государство.

Марина Касенкова была арестована в том же суде ранее сегодня. В настоящее время суд рассматривает ходатайство следствия об аресте Артура Галстяна.

Инициатором возбуждения дела стал новый топ-менеджмент «Роснано», сменивший в конце 2020 года команду Анатолия Чубайса. В компании ущерб от деятельности предыдущего топ-менеджмента оценивают более чем в 200 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «В "Роснано" злоупотребили с цифрой».