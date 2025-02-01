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Полпредство УрФО отслеживает ситуацию с выборами мэра в Березовском

Внутриполитический блок аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) следит за конфликтом между депутатами думы Березовского (город-спутник Екатеринбурга) и мэром Евгением Писцовым, рассказал «Ъ-Урал» источник в полпредстве. В четверг депутаты избрали главой муниципалитета «технического кандидата» — начальника отдела инвестиционного развития местной администрации и жену личного водителя градоначальника Юлию Маслакову. Госпожа Маслакова получила 17 голосов, господин Писцов — шесть.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам собеседника «Ъ-Урал», полпреду президента в УрФО Артему Жоге доложат о конфликте в Березовском, когда «он (господин Жога.— "Ъ-Урал") вернется с Донбасса». Второй источник отметил, что внутриполитический блок не «фиксирует» причин для вмешательства в конфликт господина Жоги.

Администрацию Березовского муниципального округа с декабря 2011 года возглавлял единоросс Евгений Писцов, в октябре 2024 года у него истек третий срок полномочий. Среди причин негативного отношения думы к господину Писцову депутаты назвали неоправданную приватизацию объектов, «нерабочий отдел» ЖКХ и сомнительные закупки администрации.

Как рассказал «Ъ-Урал» источник в региональном правительстве, Юлия Маслакова не будет работать в «атмосфере конфликта» и уже «отказалась от должности». Областное руководство ведет консультации по избранию главы с депутатом заксобрания региона от «Единой России» и генеральным директором группы компаний Brozex Вячеславом Брозовским, который, по словам собеседника, контролирует большинство депутатов местной думы. Теперь в Березовском должны быть назначены перевыборы. А до этого времени главой муниципалитета остается мэр Евгений Писцов.

Подробнее о подготовке к перевыбрам главы Березовского — в материале «Ъ-Урал» «Жена шофера отказалась от руля».

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