Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На заводе СИБУРа под Нижним Новгородом потушили пожар после атаки БПЛА

На территории предприятия «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области потушили пожар, начавшийся после атаки БПЛА, сообщило МЧС. Возгорание тушили четыре дня.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Пожар на территории предприятия "СИБУР-Кстово" после атаки БПЛА полностью ликвидирован»,— сообщили в ГУ МЧС по региону (цитата по ТАСС).

«СИБУР Холдинг» — одна из крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний России. Производственная площадка СИБУРа, расположенная в Кстово, выпускает этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические продукты.

Нижегородская область подверглась атаке БПЛА 29 января. По данным Минобороны, над регионом сбили три дрона. Обломки сбитого беспилотника упали на территорию «СИБУР-Кстово». После этого завод приостановил работу.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...