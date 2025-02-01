На заводе СИБУРа под Нижним Новгородом потушили пожар после атаки БПЛА

На территории предприятия «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области потушили пожар, начавшийся после атаки БПЛА, сообщило МЧС. Возгорание тушили четыре дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Пожар на территории предприятия "СИБУР-Кстово" после атаки БПЛА полностью ликвидирован»,— сообщили в ГУ МЧС по региону (цитата по ТАСС).

«СИБУР Холдинг» — одна из крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний России. Производственная площадка СИБУРа, расположенная в Кстово, выпускает этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические продукты.

Нижегородская область подверглась атаке БПЛА 29 января. По данным Минобороны, над регионом сбили три дрона. Обломки сбитого беспилотника упали на территорию «СИБУР-Кстово». После этого завод приостановил работу.