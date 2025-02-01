В Екатеринбурге грабитель вынес из банка около 7 млн рублей и скрылся

Неизвестный совершил ограбление банка в Екатеринбурге вечером 31 января. Как сообщает пресс-служба МВД Свердловской области, ему удалось похитить примерно 7 млн руб. и скрыться. Полиция ведет расследование: отрабатывает пути отхода грабителя, устанавливает возможных очевидцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кнопка тревожной сигнализации была нажата в 19:18 по местному времени. Сотрудники ЧОП прибыли на место происшествия в 19:25, однако злоумышленник скрылся. Грабитель провел в здании меньше трех минут. Внутри банка был найден похожий на пистолет предмет. В дежурную часть полиции сотрудники ЧОП сообщили в 19:35 по линии «02».

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ). За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.