В Москве шестой день подряд обновлен температурный рекорд

В Москве сегодня, 1 февраля, воздух прогрелся до 3,3°С, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В столице уже шестой день подряд обновляется суточный рекорд максимальной температуры.

«Февраль в столице стартовал с обновления очередного, уже шестого подряд, суточного рекорда максимальной температуры воздуха. В 6 часов утра столбики термометров на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, поднялись до отметки +3,3°, что выше прежнего рекорда, который для 1 февраля составлял +3,2° и продержался 10 лет»,— написал синоптик в Telegram.

По словам господина Леуса, в течение дня температура воздуха составит 3–5°С, в Подмосковье — 1–6°С. Завтра, 2 февраля, в Москве местами ожидается небольшой мокрый снег и гололедица, температура опустится до 0–2°С.

Предыдущие температурные рекорды были установлены в городе 27, 28, 29, 30 и 31 января. Гидрометцентр прогнозирует, что февраль на большей части России будет теплее нормы.