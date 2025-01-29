Температура в Москве третий день бьет рекорд

В ночь на 29 января столбики термометров на базовой метеостанции в Москве показали 4,4°С. Это на 1,5°С выше прежнего рекорда для этого дня, зафиксированного в 2001 году, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Также обновлены рекордные максимумы в Можайске, там в полночь было +3,9°С (прежний рекорд +3,8°С — 2016 год) и в Коломне — +3,5°С (прежнее достижение +3,2°С — 1994 года)»,— написал синоптик в Telegram.

Господин Леус добавил, что сегодня днем в столице прогнозируется 4–6°С, по области 1–6°С. По его словам, «волна тепла» выйдет на свой «пик» завтра, 30 февраля, — днем ожидается 6–7°С.

Температурные рекорды в Москве отмечают третий день подряд. В понедельник, 27 января, был побит рекорд 1914 года, когда воздух прогрелся до плюс 3,5°С. 28 января был побит рекорд 1923 года (4,6°С). По прогнозу Гидрометцентра, текущий январь в Москве может стать самым теплым в истории метеонаблюдений.