Температурный максимум в Москве обновился в пятый раз подряд

В Москве пятый день подряд обновлен суточный температурный рекорд. К 0:00 31 января температура достигла +5,5°C, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В целом, по его словам, в четверг, 30 января, на европейской части России было зафиксировано множество рекордных максимумов. В частности, в Приморско-Ахтарске температура поднялась до +17,7 °C, на 0,4°C выше рекорда января 1971 года.

1 февраля возможно еще одно рекордное значение — +3,2°C, установленное десять лет назад, сказал господин Леус. Вместе с тем, по его словам, этот день может стать историческим — никогда за все время наблюдений Москва не встречала февраль без снежного покрова.

После этого, добавил господин Леус, погода начнет меняться: циклон идет более южной траекторией, что приведет к проникновению холодных воздушных масс. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что снег в Москве ожидается на следующей неделе, но существенных осадков не ожидается из-за повышенного атмосферного давления.