Гидрометцентр: февраль на большей части России будет теплее нормы

На европейской части России температура в феврале будет выше нормы, заявил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфан. По его словам, на остальной части страны, кроме Чукотки и севера Камчатки, погода будет около нормы или немного выше.

Он уточнил, что в следующем месяце ожидается избыток осадков в Северо-Западном федеральном округе, на севере Урала и Сибири. Дефицит осадков прогнозируется в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Северного Кавказа, в Забайкалье, на северо-востоке Якутии, в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке.

По прогнозу синоптиков, сегодня, 31 января, в Москве будет 4–6°C (в Подмосковье — 1–6°C), облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. 1 февраля в столице ожидается 3–5°C (по области — 0–5°C), местами дождь и мокрый снег.

На этой неделе температура в Москве три дня подряд превышала рекорды. По данным Гидрометцентра, текущий январь в городе может стать самым теплым в истории метеонаблюдений.