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Коммерсантъ FM
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«Хамас» освободил двух израильских заложников

Палестинское движение «Хамас» передало представителям Международного комитета Красного Креста двух израильских солдат, удерживаемых ранее в секторе Газа. В общей сложности сегодня, 1 февраля, должны передать трех заложников.

Обмен будет проводиться в двух разных местах. Освобожденные заложники — 35-летний Ярден Бибас и израильтянин с гражданством Франции Офер Кальдерон (54 года). Позднее должны отпустить 65-летнего Кита Сигела с американо-израильским гражданством, передает AP.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. В тот же день «Хамас» освободил трех пленных, а израильские власти начали отвод войск с территории анклава. 25 января «Хамас» освободил четырех израильских заложниц, 30 января — еще одну. В тот же день палестинское движение освободило семерых заложников, среди которых было пять иностранцев.

Всего на первом этапе соглашения «Хамас» должен отпустить 33 заложника. В ходе второго этапа сделки должны отпустить всех заложников, а Израиль обязан полностью вывести своих военных. Третий этап предполагает обмен телами погибших.

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль обменял четырех заложниц на 200 заключенных».

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