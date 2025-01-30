Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Освобожденная из сектора Газа заложница передана израильским военным

Военнослужащую Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Агам Бергер, которая с 7 октября 2023 года находилась в заложниках у палестинского «Хамаса» в секторе Газа, освободили в рамках сделки. В лагере Джебалия в анклаве ее передали Международному Комитету Красного Креста, а затем в сопровождении израильских военных она вернулась в Израиль.

Передача заложницы Агам Бергер

Передача заложницы Агам Бергер

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Передача заложницы Агам Бергер

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

«Правительство Израиля с теплотой принимает Агам Бергер, военнослужащую Армии обороны Израиля. Ее семья была уведомлена соответствующими органами о том, что она воссоединилась с нашими силами. Правительство совместно со всеми структурами безопасности будет сопровождать ее и ее семью»,— говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Агам Бергер — одна из военнослужащих, отвечавших за обстановку на границе по состоянию на октябрь 2023 года. Кадры с ее похищением вместе с еще четырьмя девушками-военнослужащими на базе Нахаль-Оз были опубликованы в мае 2024-го. В ближайшее время ЦАХАЛ доставит ее в приграничный центр для первичного обследования и на встречу с родителями.

Ожидается, что сегодня, 30 января, «Хамас» освободит из плена 29-летнюю Арбель Йехуд и 80-летнего Гади Мозеса. Всего на первом этапе соглашения, вступившего в силу 19 января, палестинские боевики должны освободить 33 заложника. Как писало агентство Reuters, из них живы 25 человек.

Подробнее — в публикации «Ъ» «''Хамас'' пошел на освобождение вне очереди».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...