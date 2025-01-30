Освобожденная из сектора Газа заложница передана израильским военным

Военнослужащую Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Агам Бергер, которая с 7 октября 2023 года находилась в заложниках у палестинского «Хамаса» в секторе Газа, освободили в рамках сделки. В лагере Джебалия в анклаве ее передали Международному Комитету Красного Креста, а затем в сопровождении израильских военных она вернулась в Израиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Передача заложницы Агам Бергер

Фото: Mahmoud Issa / Reuters Передача заложницы Агам Бергер

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

«Правительство Израиля с теплотой принимает Агам Бергер, военнослужащую Армии обороны Израиля. Ее семья была уведомлена соответствующими органами о том, что она воссоединилась с нашими силами. Правительство совместно со всеми структурами безопасности будет сопровождать ее и ее семью»,— говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Агам Бергер — одна из военнослужащих, отвечавших за обстановку на границе по состоянию на октябрь 2023 года. Кадры с ее похищением вместе с еще четырьмя девушками-военнослужащими на базе Нахаль-Оз были опубликованы в мае 2024-го. В ближайшее время ЦАХАЛ доставит ее в приграничный центр для первичного обследования и на встречу с родителями.

Ожидается, что сегодня, 30 января, «Хамас» освободит из плена 29-летнюю Арбель Йехуд и 80-летнего Гади Мозеса. Всего на первом этапе соглашения, вступившего в силу 19 января, палестинские боевики должны освободить 33 заложника. Как писало агентство Reuters, из них живы 25 человек.

Подробнее — в публикации «Ъ» «''Хамас'' пошел на освобождение вне очереди».

Лусине Баласян