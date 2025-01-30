ЦАХАЛ: «Хамас» освободил еще 7 заложников

Семеро заложников, находившихся в плену у «Хамаса», переданы представителям Красного Креста. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Среди освобожденных — двое израильтян и пятеро иностранцев.

«Семеро освобожденных в настоящее время в сопровождении элитного подразделения ЦАХАЛа и сил ШАБАС находятся на пути в Израиль, где они пройдут первичное медицинское обследование»,— говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале ЦАХАЛа.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об освобождении израильской заложницы Агам Бергер, которая находилась в плену у палестинского «Хамаса» в секторе Газа с 7 октября 2023 года.

19 января Израиль и «Хамас» начали реализацию трехэтапного прекращения огня в секторе Газа. «Хамас» обязался постепенно выпустить всех заложников, оставшихся в живых, а Израиль — вывести войска из анклава.

Всего на первом этапе соглашения между Израилем и «Хамасом», вступившего в силу 19 января, палестинские боевики должны освободить 33 заложника. Как писало агентство Reuters, из них живы 25 человек.

Анастасия Домбицкая