Похищенную в Княжево девочку нашли в Саратовской области

Оперативники обнаружили похищенную в селе Княжево Тюменской области 13-летнюю девочку на территории Саратовской области, сообщили в тюменском СКР. Автомобиль с ребенком был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас девочка находится в отделе полиции, вскоре ее передадут родителям, а задержанных по подозрению в похищении доставят к следователю. По уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, по данным следствия, 30 января 2025 года девочка была увезена на автомобиле Kia Rio темного цвета, в котором находились двое неустановленных лиц. По предварительной информации, девочка была похищена представителями цыганской общины для насильственной выдачи замуж, при этом ее подруги рассказали о ее жалобах на сталкера, с которым она познакомилась в соцсетях.

Ирина Пичурина