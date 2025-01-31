В Тюменской области возбудили дело о похищении 13-летней девочки

Следственное управление СК России по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки в селе Княжево, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным следствия, 30 января 2025 года девочка была увезена на автомобиле Kia Rio темного цвета с государственным номером, в котором есть цифры 290. В автомобиле находились двое неустановленных лиц. Местонахождение ребенка в настоящее время устанавливается следствием.

Напомним, после похищения очевидцы сообщили о случившемся директору школы. Подруги девочки рассказали, что ранее она жаловалась на сталкера, с которым познакомилась в соцсетях. Мама девочки подтвердила, что знала о переписке дочери с молодым человеком. По предварительной информации, девочка была похищена представителями цыганской общины для насильственной выдачи замуж.

Полина Щуцкая