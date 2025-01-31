Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тюменской области возбудили дело о похищении 13-летней девочки

Следственное управление СК России по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки в селе Княжево, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным следствия, 30 января 2025 года девочка была увезена на автомобиле Kia Rio темного цвета с государственным номером, в котором есть цифры 290. В автомобиле находились двое неустановленных лиц. Местонахождение ребенка в настоящее время устанавливается следствием.

Напомним, после похищения очевидцы сообщили о случившемся директору школы. Подруги девочки рассказали, что ранее она жаловалась на сталкера, с которым познакомилась в соцсетях. Мама девочки подтвердила, что знала о переписке дочери с молодым человеком. По предварительной информации, девочка была похищена представителями цыганской общины для насильственной выдачи замуж.

Полина Щуцкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...