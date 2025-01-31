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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов для иноагентов

В Госдуму внесли два законопроекта, которыми предлагаются новые ограничения для иноагентов. Основная цель поправок — полный запрет иноагентам вести просветительскую деятельность (ранее закон запрещал им преподавать только несовершеннолетним). Вторая цель — увеличить штрафы.

Одним из законопроектов предлагают ввести изменения в КоАП РФ. Если иноагент не добавил маркировку в свой материал или как-то исказил ее утвержденную форму, то нарушителя оштрафуют на сумму до 50 тыс. руб., если этот проект примут.

Также составители документа хотят внести в ст. 19.4 КоАП новую, девятую часть, по которой за несоблюдение требований Минюста физлиц будут наказывать штрафами от 30 тыс. до 50 тыс. руб., должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Кроме того, составители законопроекта предложили разрешить заочно привлекать иноагентов к административной ответственности, если они нарушили закон за пределами России.

Согласно второму законопроекту, помимо запрета иноагентам преподавать у организаций с таким же статусом будут отнимать образовательные лицензии. Кроме того, иноагентам запретят получать муниципальную поддержку и иметь статус социально ориентированных некоммерческих организаций.

Авторы обоих законопроектов — депутаты, которые входят в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России.

Подробнее — в материале «Ъ» «На иностранных агентов усилят влияние».

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