Новый донской регоператор «ЭкоЦентр» начнет работу в начале февраля

Временный региональный оператор ООО «ЭкоЦентр» приступит к вывозу мусора с территорий Ростовской области с 1 февраля. Об этом сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Задача нового регоператора — наладить график вывоза отходов и устранить мусорные свалки. Компания будет работать в 20 муниципальных образованиях. Для этого задействуют 170 единиц техники. В их числе: мусоровозы, погрузчики, ломовозы и автопоезда.

«Понимаю, что объемы мусорных отходов большие. На исправление и полную нормализацию работы потребуется время», — отметил господин Слюсарь.

Как писал «Ъ-Ростов», предыдущий региональный оператор «Экострой-Дон» лишился своего статуса из-за систематических нарушений в работе по сбору и вывозу мусора.

Снежана Стодольская