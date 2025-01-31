Вице-премьер: последствия разлива мазута с «Волгонефть-239» устранили досрочно

Комплекс мер по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239» реализовали досрочно. На заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС в Черном море зампредседателя правительства РФ Виталий Савельев поручил не сбавлять темп, чтобы завершить работы в установленные сроки, несмотря на шторм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства РФ Фото: Пресс-служба Правительства РФ

«Параллельно продолжаем плотно взаимодействовать с нашими инженерами, производственными компаниями и научным сообществом по анализу вариантов подъема танкера "Волгонефть-212" и носовой части танкера "Волгонефть-239". Это непростое решение, но главное, что оно должно быть безопасным для экологии»,— отметил Виталий Савельев.

Из кормовой части танкера «Волгонефть-239» откачали более 1,4 тыс. т мазута, а в воде собрали более 2,6 тыс. т водомазутной смеси. После полной откачки мазута специалисты начали демонтировать часть судна, которая находится на мели в районе мыса Панагия. В частности, приступили к резке кормы. Работы планируют завершить до 31 марта.

Власти, ученые и производственные компании детально анализируют сценарии подъема затонувших фрагментов танкера «Волгонефть-239» и танкера «Волгонефть-212», отмечают в пресс-службе правительства РФ. «Конечное решение должно учитывать все группы рисков и не привести к нарушению экологического баланса в периметре нахождения затонувших фрагментов судов»,— отметили по итогам заседания.

Всего в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе с начала ликвидации ЧС собрали более 177 тыс. т загрязненного песка и грунта. Из них около 42 тыс. тонн вывезли в специализированные организации. Утилизировано более 2,7 тыс. тонн.

Татьяна Ручкина