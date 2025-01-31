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За сутки на Кубани собрали 425 тонн загрязненного мазутом грунта

За последние сутки в Краснодарском крае собрали 425 тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта. Как сообщает МЧС России, всего в регионе обследуют 265 км.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

С побережья региона за все время вывезли почти 176 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. На временную площадку поместили более 136 тыс. тонн, за сутки — свыше 425 тонн.

В Крыму обследуют более 525 км берега. В республике очистили 204 км, за сутки — около 7 км. Всего в регионе собрали свыше 601 тонны загрязненного песка и грунта, за сутки — 22 тонны.

В Севастополе обследуют 165 км между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 611 тонн.

Всего ежедневно обследуют более 955 км берега. Кроме того, в акватории Черного моря в зоне ЧС водолазы МЧС России проверяют более 6244 кв. км, за сутки — более 265 кв. км. Сорбентом в море обработали почти 50,2 тыс. кв. м. Всего в воде собрали более 177 тыс. тонн мазута. На площадку временного хранения вывезли более 136 тыс. тонн.

Татьяна Ручкина

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