В Минтрансе показали резку кормы танкера «Волгонефть-239»

Специалисты начали разрезать кормовую часть танкера «Волгонефть-239». Уже срезано около 12 метров переходного мостика с фрагмента судна, обращенного к берегу. Видео работ опубликовало в Telegram-канале министерства транспорта РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот видео минтранса РФ Фото: скриншот видео минтранса РФ

Работы проводит специализированная компания при помощи электрогазосварочного и гидравлического оборудования. До начала резки проект утилизации танкера, разработанный Морспасслужбой, согласовали с Росприроднадзором и капитаном морпорта Тамани, в регионе которого находится севшее на мель судно.

«Специалисты проводят комплекс подготовительных мероприятий — замывку, дегазацию и вентиляцию грузовых танков, укрепляют насыпь вокруг судна. Здесь формируется технологическая площадка, на которой разместят подъемный кран и специализированную технику»,— пояснили в министерстве.

Одновременно с резкой внутри танкера удаляют горючие элементы: части внутренней отделки жилой надстройки, мебели. Их выгружают в подогнанные к судну грузовики через технологический вырез в районе нижней палубы. В машинном отделении также демонтируют оборудование, зачищают помещения и снимают запасы. На борту работают 11 резчиков и разборщиков и шесть членов экипажа.

Экологическую безопасность работ контролируют 14 специалистов Морспасслужбы. В акватории морского порта Тамань дежурят два спасательных судна с дополнительными боновыми заграждениями, а возле танкера — пожарный расчет.

Татьяна Ручкина