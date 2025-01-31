Специалисты начали демонтировать танкер «Волгонефть-239» у мыса Панагия

Специалисты приступили к демонтажу танкера «Волгонефть-239», который находится у мыса Панагия в Темрюкском районе. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, работы планируют завершить до конца марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот видео из Telegram-канале губернатора Кубани Вениамина Кондратьева Фото: скриншот видео из Telegram-канале губернатора Кубани Вениамина Кондратьева

«Проведение работ стало возможно благодаря построенному в кратчайшие сроки силами края и специалистами региональных компаний подъездному техническому пути и обвалованию танкера»,— отметил глава края.

Ранее из танкера откачали более 1,4 тыс. тонн нефтепродуктов, провели промывку внутренних емкостей и дегазацию. По словам губернатора, перед началом работ от вещей и оборудования освободили каюты и внутренние помещения судна.

После впритык к танкеру специалисты проложили дополнительный технический путь. По нему передвигается техника, задействованная в удалении судна.

Татьяна Ручкина