Отменено решение о коррупционных поставках оборудования нижегородским детсадам

Кассационный суд пересмотрел решение о поставках медицинского, игрового, интерактивного и спортивного оборудования в девять новых детсадов Нижнего Новгорода, в связи с которыми бывший директор городского департамента строительства Илья Гор был осужден к семи годам колонии строгого режима со штрафом 3 млн руб. Решение апелляционной инстанции отменено в части применения последствий недействительности сделок и возвращено на пересмотр, следует из судебной картотеки. Это означает, что детсады могут обязать вернуть оборудование, поставленное компанией «Айтискул».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», оборудование для строившихся детсадов закупали в 2023 году в авральном режиме за 30,1 млн руб. Илья Гор обеспечил поставщику девять муниципальных контрактов за взятку 1 млн руб. от ближайшего друга Виктора Марцинюка, который, в свою очередь, взял еще 500 тыс. руб. для себя у директора «Айтискул» Андрея Гришина. Оба стали свидетелями по уголовному делу, заключив сделку со следствием. Пока Илью Гора судили, прокуратура Нижегородской области в арбитраже потребовала аннулировать поставку оборудования в детсады и изъять его в доход государства, однако ей было отказано.

Тогда истец подал апелляционную жалобу, и суд признал недействительными девять муниципальных контрактов, но применять последствия сделок не стал, оставив детсадам тренажеры и другое оборудование, а ООО «Айтискул» — плату за них. Однако теперь решение суда в этой части подлежит пересмотру.

Владимир Зубарев