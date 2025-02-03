В Перми филиал бренда Putin Team Russia откроется в феврале

В середине февраля в торговом центре «iMall Эспланада» начнет работать первый в Перми магазин бренда одежды Putin Team Russia. Как сообщает портал «В курсе.ру», отдел разместится на площади 100 кв. м на первом этаже центра у панорамного лифта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Putin team Russia Фото: telegram-канал Putin team Russia

Марка Putin Team Russia представлена вещами спортивного стиля, включая верхнюю одежду и аксессуары. Стоимость изделий варьируется от 7 до 30 тыс. руб. По данным официального сайта, одежда производится в Екатеринбурге, на цифровой фабрике Shishkin uniform atelier. Согласно открытым источникам, владельцем бренда является предприниматель и дизайнер Дмитрий Шишкин.