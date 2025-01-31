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Коммерсантъ FM
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В США расценили присутствие Китая в Панамском канале как угрозу нацбезопасности

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не сомневается в наличии у Китая плана по закрытию Панамского канала в случае конфликта между Вашингтоном и Пекином. По его словам, в США это рассматривают как угрозу национальной безопасности.

Марко Рубио

Марко Рубио

Фото: Nathan Howard / Reuters

Марко Рубио

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Если правительство Китая в условиях конфликта потребует от них (прилегающих к Панамскому каналу портов, контролируемых гонконгской компанией CK Hutchison Holdings Ltd.— "Ъ") перекрыть Панамский канал, им придется это сделать»,— сказал Марко Рубио в программе The Megyn Kelly Show (цитата по Reuters). «И я на самом деле не сомневаюсь, что у них (правительства Китая.— "Ъ") есть план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Это прямая угроза»,— добавил он.

Соответствующие заявления Марко Рубио сделал накануне визита в Латинскую Америку, который он откроет посещением Панамы. Как писало агентство Reuters, поездка намечена на ближайшие выходные и станет первым официальным зарубежным визитом господина Рубио на посту госсекретаря в составе новой американской администрации.

Дональд Трамп неоднократно высказывал намерение забрать у Панамы право управления Панамским каналом как в ходе избирательной кампании, так и после выборов. Американский лидер подтвердил его в своей инаугурационной речи 20 января. По словам господина Трампа, в США недовольны тем, что панамские власти допустили вмешательство Китая в управление транспортным путем. В Пекине это отрицают, утверждая, что Китай никогда не вмешивался в управление маршрутом.

Подробнее о геополитических амбициях Дональда Трампа — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа активизировалось Западное полушарие».

Анастасия Домбицкая

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