В Пекине утверждают, что Китай никогда не вмешивался в управление Панамским каналом

Китай никогда не вмешивался в управление Панамским каналом, заявили сегодня, 22 января, в Министерстве иностранных дел КНР.

«Китай не участвует в управлении каналом и его эксплуатации и никогда не вмешивался в дела канала»,— заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин (цитата по AFP).

Вчера, 21 января, агентство Bloomberg сообщило, что власти Панамы начали проверку гонконгской компании, которая контролирует два порта, прилегающие к транспортной артерии. Аудит последовал за словами президента США Дональда Трампа о том, что Панама нарушила обещания, данные США по договору о передаче управления каналом, допустив вмешательство Китая.

Намерение забрать у Панамы право управления каналом президент США Дональд Трамп подтвердил в инаугурационной речи 20 января. В ходе выступления перед нацией политик утверждал, что «с американских кораблей берут слишком много и с ними не обращаются справедливо». «И больше того — Китай управляет Панамским каналом, а мы не отдавали его Китаю, мы отдали его Панаме»,— добавил он, отметив, что задача США — «забрать его обратно».

Панамский канал, соединяющий Тихий океан с Карибским морем и Атлантическим океаном, был построен США к 1914 году. К 1999 году Панама получила контроль над судоходным каналом, а США сохраняли за собой право защищать канал от любой угрозы его нейтралитету. Пропускная способность Панамского канала составляет до 14 тыс. судов в год, на него приходится до 3% всех мировых морских перевозок. Это приносит Управлению Панамского канала доходы в размере почти $5 млрд. Крупнейшие «клиенты» канала — США, за ними следуют Китай и Япония. Дочерняя компания гонконгской фирмы CK Hutchison Holdings управляет двумя портами, расположенными на карибском и тихоокеанском входах в канал.

Анастасия Домбицкая