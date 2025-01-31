В Чистополе 64-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые, представившись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, вынудили ее взять кредиты и перевести деньги на «безопасные» счета. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мошенники похитили у пенсионерки из Чистополя 860 тысяч рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Мошенники похитили у пенсионерки из Чистополя 860 тысяч рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, пенсионерке позвонил человек, представившийся сотрудником Росфинмониторинга, и сообщил о якобы оформленной на ее имя генеральной доверенности от гражданина Флория. Затем другой звонивший, назвавшись сотрудником ФСБ, заявил, что через эту доверенность на женщину оформлены кредиты, деньги от которых могут уйти на счета террористических организаций.

Угрожая женщине уголовной ответственностью, преступники убедили ее перевести личные сбережения в размере 290 тыс. руб. на «безопасный счет». После этого по их указанию женщина оформила кредиты в двух банках города. Общая сумма похищенных средств составила 860 тыс. руб.

Обман раскрылся, когда пенсионерка пришла в «Почта Банк» за новым кредитом, где кассир заподозрил мошенничество, предупредив клиентку.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для поиска преступников.

Ранее в Тетюшах женщина потеряла 2,7 млн руб., оформив 6 кредитов во время разговора с телефонными мошенниками. Кроме того, в Бугульме мужчина отдал мошенникам около 7 млн руб.

Анар Зейналов