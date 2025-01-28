В Бугульме мужчина потерял около 7 млн рублей при разговоре с мошенниками

В Бугульме 57-летний местный житель обратился в полицию после того, как стал жертвой телефонных мошенников и потерял порядка 7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником организации, которая выдает медицинские страховые полисы, сообщив, что необходимо заменить документ. Мужчина доверился неизвестному после того, как услышал от него свои паспортные данные.

После этого он продиктовал мошеннику данные всех своих документов: СНИЛС, ИНН и код, пришедший на его телефон. Затем на телефон мужчины пришло сообщение о смене пароля на портале Госуслуг и поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудником Росфинмониторинга.

Женщина сообщила, что ранее он общался с мошенниками, которые получили доступ к его странице на портале Госуслуг и теперь могут оформить кредит, а также перевести деньги на счета в другие страны, из-за чего его могут обвинить в пособничестве терроризму. Чтобы этого не произошло, потерпевшему предложили перевести все деньги на безопасный счет.

Поверив в происходящее, мужчина с 17 по 23 января перевел 5 млн руб. на указанные аферисткой счета. После этого его убедили оформить кредиты в двух банках общей суммой на 1,7 млн руб., которые впоследствии он также перевел мошенникам.

Во время еще одного обращения потерпевшего в банк сотрудник поинтересовался у него, на что ему нужны деньги. Мужчина ответил, что на ремонт квартиры, но после того как банковский служащий переспросил его, он рассказал о случившемся. Сотрудник банка отказал в кредите и посоветовал обратиться в МВД.

В настоящее время полиция ведет расследование дела.

Артём Дергунов