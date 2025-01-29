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В Татарстане женщина потеряла 2,7 млн руб. в разговоре с телефонными мошенниками

В Тетюшах женщина потеряла 2,7 млн руб., оформив 6 кредитов во время разговора с телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, в период с 28 февраля по 9 марта 2024 года пожилая женщина во время телефонных разговоров с мошенниками заключила 6 кредитных договоров с пятью банками на общую сумму 2,7 млн руб. После этого потерпевшая перевела полученные деньги на счета неизвестных для их сбережения.

Заключение психолого-психиатрической экспертизы показало, что во время оформления кредитов потерпевшая не могла критически оценивать происходящее.

Все кредиты женщина погасила. Прокуратура Тетюшского района обратилась в суд для защиты потерпевшей с требованием признать кредитные договоры недействительными и возвратить ей деньги за погашенные кредиты. Иски находятся на рассмотрении.

Артём Дергунов

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