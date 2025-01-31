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Коммерсантъ FM
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МВД подтвердило задержание бывших заместителей Чубайса

В рамках расследования дела о нецелевом расходовании более чем 43 млрд руб. были задержаны три топ-менеджера ООО «УК "Роснано"», сообщила пресс-служба МВД России. Как писал «Ъ», 30 января у них прошли обыски, они были задержаны и доставлены на допрос. Ходатайства об арестах, по данным «Ъ», будет рассматривать сегодня Мещанский суд Москвы.

Анатолий Чубайс в 2020 году

Анатолий Чубайс в 2020 году

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Анатолий Чубайс в 2020 году

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В МВД сообщили, что были задержаны заместитель руководителя ООО «УК "Роснано"» — исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК), говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемые неправомерно реклассифицировали финансовые обязательства компании с целью сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности. Используя искаженные данные отчетности, они предоставили акционеру — государству — недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении компании.

«Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате государству в 2022–2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 млрд рублей»,— сообщили в МВД.

Борис Подольский, Артур Галстян и Марина Касенкова работали в ООО «УК "Роснано"» в то время, когда должность руководителя госкорпорации занимал Анатолий Чубайс — компанию он возглавлял с 2008 по 2020 год. В марте 2022 года стало известно, что господин Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из России.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Анатолию Чубайсу не хватило дел».

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