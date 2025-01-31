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Из-за пожара в ростовской больнице эвакуировали 197 человек

Минувшей ночью произошел пожар на первом этаже клинико-диагностического центра в пер. Днепровский. 197 человек были эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: прес-сслужба ГУ МЧС России по Ростовской области

Фото: прес-сслужба ГУ МЧС России по Ростовской области

Сообщение о возгорании поступило в 2:30. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных расчетов наблюдалось сильное задымление. Пожар был ликвидирован в 3:00 на площади 10 кв. м.

77-летний мужчина надышался дымом и был госпитализирован.

В тушении пожара участвовали 43 сотрудника МЧС и 12 единиц техники. Причину произошедшего установят дознаватели МЧС.

Ева Китаева

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