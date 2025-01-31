Из-за пожара в ростовской больнице эвакуировали 197 человек
Минувшей ночью произошел пожар на первом этаже клинико-диагностического центра в пер. Днепровский. 197 человек были эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Фото: прес-сслужба ГУ МЧС России по Ростовской области
Сообщение о возгорании поступило в 2:30. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных расчетов наблюдалось сильное задымление. Пожар был ликвидирован в 3:00 на площади 10 кв. м.
77-летний мужчина надышался дымом и был госпитализирован.
В тушении пожара участвовали 43 сотрудника МЧС и 12 единиц техники. Причину произошедшего установят дознаватели МЧС.