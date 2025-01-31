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С «Уральских локомотивов» взыскали 1 млн рублей компенсации маляру за ожоги

Свердловский областной суд взыскал с компании «Уральские локомотивы» 1 млн руб. компенсации за травмирование работницы на производстве. Это решение было принято после апелляции, поданной истцом, сообщили в суде.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2020 году маляр предприятия получила серьезные ожоги при возгорании обезжиривателя во время работ в окрасочно-сушильной камере — пламя перекинулось на ее спецодежду. Маляру была оказана первая помощь, но она получила термические ожоги лица, шеи, глаз, конечностей, верхних дыхательных путей общей площадью 20%. Она продолжила испытывать физическую боль и нравственные страдания после длительного лечения.

Согласно акту расследования, причинами несчастного случая стали несовершенство технологического процесса, недостатки в содержании, организации рабочих мест и самих работ, отсутствие на работнице защитных средств, так как они не были выданы работодателем. Виновниками произошедшего были признаны должностные лица предприятия, включая мастера покрасочного производства локомотивов, который в тот день был на работе пьяным.

Пострадавшая подала иск в Верхнепышминский городской суд к «Уральским локомотивам» и мастеру, требуя 2 млн руб. компенсации от компании и 1 млн руб. — от мастера. Также она просила возместить судебные расходы в размере 65 тыс. руб. На предприятии признали вину, но настаивали на частичной вине пострадавшей и выплате ей помощи в 20,7 тыс. руб. Суд удовлетворил иск частично, взыскав с него 400 тыс. руб. и 30 тыс. руб. — расходы на представителя, в удовлетворении других требований было отказано. После обжалования решения истицей в облсуде был увеличен размер компенсации, в остальном решение осталось без изменений.

В декабре в Тюменской области АО «Самотлорнефтепромхим» по решению Уватского районного суда выплатило 1 млн руб. помощнику бурильщика, который во время работы на производстве лишился кисти руки.

Ирина Пичурина

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