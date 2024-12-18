Тюменское предприятие выплатило рабочему миллион за оторванную кисть руки

В Тюменской области АО «Самотлорнефтепромхим» по решению Уватского районного суда выплатило 1 млн руб. помощнику бурильщика, который во время работы на производстве лишился кисти руки, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело рассматривалось по ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) в отношении 45-летнего рабочего, по вине которого произошел инцидент — на суде он признал вину и раскаялся, ему назначили штраф в 100 тыс. руб.

Суд установил, что 30 апреля 2023 года в период с 20:00 до 20:50 рабочий вместе с помощником бурильщика при помощи гидравлического ключа производили работы по наращиванию обсадных труб путем скручивания их между собой. Во время установки центратора помощником возникли проблемы и оборудование было остановлено. Рабочие решили поправить стопорное кольцо, после чего помощник бурильщика, поддерживая левой рукой центратор, засунул правую руку в рабочую зону гидравлического ключа. Виновный нарушил технику безопасности, не убедившись в опасности операции и включил ключ, из-за чего помощнику бурильщика зажало и оторвало кисть руки. Из-за травмы он утратил работоспособность не менее чем на одну треть.

Потерпевший подал иск к АО «Самотлорнефтепромхим» о компенсации морального вреда в размере 20 млн руб., однако суд удовлетворил требования частично.

Ранее Серовский районный суд в Свердловской области взыскал с предприятия «Стромос-С» 800 тыс руб в пользу работника, который получил тяжелые травмы при выполнении трудовых обязанностей: перелом верхней челюсти, экстракцию зубов, сотрясение головного мозга.

Ирина Пичурина