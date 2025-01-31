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Коммерсантъ FM
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Социальные выплаты с февраля проиндексируют на 9,5%

В России с 1 февраля проиндексируют несколько ежемесячных выплат, в том числе страховые пенсии, сообщил глава Социального фонда Сергей Чирков. Он уточнил, что все пенсии будут доставлены по обычному графику — с 3 по 25 февраля.

«Индексация уже произведена, и все пенсионеры, а это 39 млн человек, получат эту сумму вместе с февральской пенсией с учетом доплаты за январь»,— сказал господин Чирков «Российской газете».

Материнский капитал вырастет на тот же процент: на первого ребенка он составит 690,3 тыс. руб., на второго — 912,2 тыс. руб. Также увеличатся пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Индексация социальных выплат проходит ежегодно. На 2025 год был расширен список выплат, которые увеличиваются на уровень фактической инфляции: в него включили выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами детства первой категории. Минтруд сообщал, что максимальный размер пособия по безработице с февраля составит 15 тыс. руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Инфляция ждет индексации пенсий».

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