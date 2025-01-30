Глава МИД Франции прибыл в Руанду после поездки в ДРК

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в столицу Руанды Кигали вскоре после визита в Демократическую Республику Конго (ДРК), передает AFP. Глава внешнеполитического ведомства Франции планирует провести переговоры с президентом Руанды Полем Кагаме о кризисе в связи с наступлением «Движения 23 марта».

Жан-Ноэль Барро призвал к «выводу руандийских войск» с территории ДРК. «Движение 23 марта», состоящее в основном из этнических тутси, ведет наступление в провинции Северное Киву, и на минувшей неделе боевики дошли до административного центра города Гома. В Киншасе митинги солидарности с конголезской армией переросли в беспорядки. В частности, протестующие закидали камнями посольства стран, которые, по их мнению, симпатизируют повстанцам,— Бельгии, Кении, Нидерландов, США и Франции, Уганды и Руанды.

Поль Кагаме накануне провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и заявил о необходимости «устранить коренные причины конфликта раз и навсегда». Он подчеркнул, что защищает свою страну от угрозы со стороны конголезских ополченцев, однако не ответил на вопрос, пересекали ли руандийские войска границу, в чем их обвиняют в Киншасе.

Подробнее — в публикации «Ъ» «В Конго час от часу не легче».

Лусине Баласян