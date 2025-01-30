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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Франции прибыл в ДРК

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в столицу Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасу, чтобы обсудить возникший кризис из-за наступления «ДвиженияМ23» и беспорядков. Он встретится с президентом ДРК Феликсом Чисекеди, пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Накануне жители Киншасу вышли на митинг солидарности с конголезской армией, возвели по всему городу баррикады из горящих автопокрышек и закидали камнями посольства стран, которые, по их мнению, симпатизируют повстанцам: Бельгии, Кении, Нидерландов, США и Франции, Уганды и Руанды.

«Движение 23 марта» (М23), состоящее в основном из этнических тутси, откололось от конголезской армии более десяти лет назад. За три последние года они заняли часть провинции Северное Киву, а в минувшие несколько недель продвинулись дальше. Совбез ООН осудил продвижение повстанцев и призвал «немедленно прекратить» территориальную экспансию.

Подробнее — в публикации «Ъ» «В Конго час от часу не легче».

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