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В Перми открылся второй отдел по продаже фермерской продукции «Покупай пермское»

На первом этаже ТРК «Семья» в гипермаркете «Лента» начала работу вторая торговая точка «Фермерский островок "Покупай пермское"» с продукцией местных производителей. Как сообщает пресс-служба правительства Прикамья, во втором отделе можно приобрести мясные и сырные деликатесы, полуфабрикаты, масла, овощи, мучные изделия и другую продукцию.

пресс-служба правительства Пермского края

пресс-служба правительства Пермского края

пресс-служба правительства Пермского края

Отметим, вторая точка фермерской продукции «Покупай пермское» действует в ТРК «СпешиLove».

В августе этого года стало известно о планах властей Пермского края организовать в краевой столице точки продажи местной продукции. На эти цели в бюджете региона на 2024 и 2025–2026 годы планировалось выделить 1,7 млн руб. В пилотном формате собирались запустить две таких точки.

Проект «Покупай пермское», под брендом которого будут работать новые отделы, в регионе ранее уже действовал. Он был запущен краевыми властями после кризиса 2008 года для увеличения доли местных сельхозтоваропроизводителей на внутреннем рынке Пермского края. За два года участие в проекте приняли около 200 производителей. В 2018 году было принято решение о перезапуске этого проекта. Новый проект был рассчитан до 2020 года.

Лента

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