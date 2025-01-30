Госдума рассмотрит законопроект о защите русского языка до конца весенней сессии
Комитет Госдумы по культуре 7 февраля рассмотрит законопроект о защите русского языка, а 11 февраля проект вынесут на пленарное заседание. Как сообщил первый зампред комитета Александр Шолохов, принять закон планируется до окончания весенней сессии.
Александр Шолохов
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Мы попросим коллег принять постановление, в котором уже отразим ряд поправок. Затем не меньше 30 дней будем принимать поправки, чтобы выйти на второе чтение и окончательное принятие закона до конца весенней сессии»,— написал господин Шолохов в Telegram-канале. Информсистема «Национальный словарный фонд», где будет бесплатный раздел нормативных словарей, заработает в августе—сентябре 2025 года.
Как рассказал господин Шолохов, текст законопроекта охватывает не только сферу предпринимательства, но и общество в целом, поэтому его анализ будут проводить очень тщательно. Но вмешиваться в разговорную речь россиян власти не будут. Изменения могут внести в законы о рекламе, о СМИ, о защите прав потребителей.
Законопроект внесли на рассмотрение еще в 2023 году. Проект приняли в первом чтении. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что рассматривать закон будут в приоритетном порядке. Президент Владимир Путин ранее поручил ускорить рассмотрение инициативы.
Подробнее о законопроекте — в публикации «Ъ» «Риверсайд ап энд даун».