Госдума рассмотрит законопроект о защите русского языка до конца весенней сессии

Комитет Госдумы по культуре 7 февраля рассмотрит законопроект о защите русского языка, а 11 февраля проект вынесут на пленарное заседание. Как сообщил первый зампред комитета Александр Шолохов, принять закон планируется до окончания весенней сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шолохов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Александр Шолохов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы попросим коллег принять постановление, в котором уже отразим ряд поправок. Затем не меньше 30 дней будем принимать поправки, чтобы выйти на второе чтение и окончательное принятие закона до конца весенней сессии»,— написал господин Шолохов в Telegram-канале. Информсистема «Национальный словарный фонд», где будет бесплатный раздел нормативных словарей, заработает в августе—сентябре 2025 года.

Как рассказал господин Шолохов, текст законопроекта охватывает не только сферу предпринимательства, но и общество в целом, поэтому его анализ будут проводить очень тщательно. Но вмешиваться в разговорную речь россиян власти не будут. Изменения могут внести в законы о рекламе, о СМИ, о защите прав потребителей.

Законопроект внесли на рассмотрение еще в 2023 году. Проект приняли в первом чтении. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что рассматривать закон будут в приоритетном порядке. Президент Владимир Путин ранее поручил ускорить рассмотрение инициативы.

Подробнее о законопроекте — в публикации «Ъ» «Риверсайд ап энд даун».