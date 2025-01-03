Володин: рассмотрим законопроект о защите русского языка в приоритетном порядке

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по культуре подготовить в приоритетном порядке законопроект о защите русского языка к рассмотрению в первом чтении. Законопроект ранее инициировала группа единороссов.

«Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке. Нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия»,— говорится в комментарии господина Володина.

Законопроект предполагает ограничить использование англицизмов и иностранных слов. Предлагается обязать использовать русский язык в вывесках, в информации о товарах и акциях, наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов. Президент Владимир Путин ранее поручил ускорить рассмотрение инициативы.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Риверсайд ап энд даун».