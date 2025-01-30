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Коммерсантъ FM
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Суд в Краснодаре конфисковал у экс-полицейского 176,7 млн рублей

В Краснодаре вступило в силу решение суда об обращении в доход государства имущества Игоря Нехаенко, бывшего начальника уголовного розыска УВД Анапы, который в конце декабря прошлого года был приговорен к 20 годам колонии за участие в банде Сергея Зиринова, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В решении суда речь идет о денежных средствах в размере 176,7 млн руб., Mercedes-Benz GLC 300, земельном участке, трех нежилых помещениях и квартире в Анапе (общая стоимость имущества 27,5 млн руб.). Инициатором процесса выступила Генпрокуратура РФ, которая предоставила суду данные о том, что имущество было приобретено семьей Игоря Нехаенко на неподтвержденные доходы, возможно имеющие коррупционное происхождение. В частности, надзорное ведомство указало на то, что Игорь Нехаенко, который с 1992 по 2013 год являлся сотрудником МВД и обязан был соблюдать антикоррупционные ограничения, скрывал значительную часть реальных доходов. Проверка материального состояния экс-полицейского выявила явные несоответствия его расходов полученным доходам.

Игорь Нехаенко, его бывшая жена и другие родственники возражали против удовлетворения иска Генпрокуратуры. Экс-супруга ссылалась на то, что брак с Игорем Нехаенко расторгнут, а значительная часть имущества принадлежит ее родственникам.

Анна Перова, Краснодар

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