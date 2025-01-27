Reuters: 25 из 33 заложников, которых «Хамас» освободит в первую волну, живы

Из 33 заложников, которых палестинское движение «Хамас» обещало освободить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня с Израилем, живы 25 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в рядах движения «Хамас».

«(Палестинское движение.— "Ъ") "Хамас" передало посредникам список, из которого следует, что 25 из 33 израильских заложников, которых планируется освободить (в рамках первого этапа сделки между "Хамасом" и Израилем.— "Ъ"), еще живы»,— говорится в сообщении агентства.

По словам собеседника Reuters, ранее власти Израиля получили через посредников список заложников, которых планируется освободить в рамках соглашения о прекращении огня. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ночь на понедельник также сообщали, что получили от «Хамаса» полный список живых и погибших заложников, которых должны вернуть из сектора Газа.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. В тот же день «Хамас» освободил трех пленных, а израильские власти начали отвод войск с территории анклава. Второй раунд обмена заложниками и заключенными между Израилем и «Хамасом» прошел накануне, 26 января. «Хамас» освободил четырех заложниц, а из израильских тюрем на свободу вышли 200 палестинцев.

Подробнее о сделке между «Хамасом» и Израилем — в публикации «Ъ» «Израиль и “Хамас” воспользовались передышкой».

Анастасия Домбицкая